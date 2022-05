Vermisster Junge wohlbehalten gefunden

Ein vermisster 10-jähriger Junge ist in der Nacht von Freitag auf Samstag wohlbehalten in der Eifel gefunden worden. Die Vermisstenmeldung war am späten Freitagabend bei der Polizei in Daun eingegangen. Der Junge aus Hessen hatte seine Eltern beim Wandern in der Nähe von Gerolstein aus den Augen verloren. Mit einer großen Anzahl an Feuerwehr- und Polizeikräften wurde nach dem Kind gesucht. Der Junge hatte sich laut Polizei an einen Ort begeben, den er im Rahmen der Wanderung mit den Eltern bereits kannte. Dort wartete das Kind, bis es von den Einsatzkräften gefunden wurde. Dem Jungen ging es gut, so die Polizei.