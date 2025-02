Die vermisste 15-Jährige aus Aach ist am späten Freitagabend bei einem Freund in Salmtal angetroffen worden.

Sie wurde seit dem 28. Januar vermisst.

Sie war nach Polizeiangaben bei ihrem Verschwinden an einer Bushaltestelle in der Nähe des Jugendhilfezentrums "Haus auf dem Wehrborn" in Aach gesehen worden. Dort sei sie gegen 17.30 Uhr in einen Bus in Richtung Trier eingestiegen. Die Polizei hatte damals schon vermutet, dass die Jugendliche nach Piesport, Salmtal oder Konz wollte.