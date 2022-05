In Mehren in der Eifel wird ein 21jähriger Mann vermisst. Wie die Polizei mitteilte, verließ er die Wohnung seiner Eltern am Mittwoch den 18. Mai gegen 23 Uhr. Er fuhr mit seinem Auto, einem weißen Hyundai mit Dauner Kennzeichen weg. Seit der Vermisstenmeldung am vergangenen Mittwoch hat die Polizei erfolglos nach dem Vermissten gesucht, auch mit einem Hubschrauber. Weder der Vermisste noch sein Auto wurden bisher gefunden. Der Vermisste ist 1 Meter 86 groß, hat blond gefärbte, kurze Haare. Zuletzt trug er ein rot-schwarz kariertes Hemd. Er trägt eine Brille mit schwarzem Gestell.