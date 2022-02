per Mail teilen

Vor der Realschule Plus in Konz bei Trier ist bei einem Streit ein 23-Jähriger durch ein Messer lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

An einer Bushaltestelle vor der Schule sei es am Donnerstgamorgen offenbar zu einem Streit gekommen. Die Polizei hat einen 16-Jährigen in Gewahrsam genommen. Er ist der mutmaßliche Täter.

Opfer war nicht mehr ansprechbar

Der Notruf sei bei der Polizei um 7:40 Uhr eingegangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe das Opfer mit einer Stichverletzung am Boden gelegen. Der junge Mann sei nicht mehr ansprechbar gewesen und in ein Trierer Krankenhaus gebracht worden. Der 23-Jährige stamme aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Trier übernommen, sie laufen derzeit auf Hochtouren. Zum Tatablauf und den Hintergründen könne die Polizei zurzeit noch keine Angaben machen, hieß es.