Auf der Bundesstraße bei Wellen sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein Autofahrer von der B 419 nach links in die Moselstraße abbiegen. Ein Auto hielt dahinter. Ein drittes krachte hinein. Laut Polizei war dessen Fahrer vermutlich von der Sonne geblendet. Zwei Menschen mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus. An allen drei Autos entstand Totalschaden.