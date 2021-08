per Mail teilen

Eine 59-jährige Frau ist gestern Nachmittag bei Hohenfels-Essingen in der Eifel mit ihrem E-Bike gestürzt und hat sich schwer verletzt. Laut Polizei kam die Frau auf Schotter ins Rutschen und fiel hin. Sie erlitt Verletzungen im Gesicht und eine Ellenbogenfraktur. In der Nähe von Daun stürzte ein 56-jähriger Radfahrer bei einem Ausweichversuch. Er verletzte sich an der Schulter und musste im Krankenhaus behandelt werden.