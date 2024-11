Frau verletzt, Lebensgefährte festgenommen

Eine verletzte Frau werde in der Nähe der Kirche in Zell an der Mosel von einem laut schreienden Mann verfolgt. Das meldeten am Mittwoch Augenzeugen bei der Polizei.

Sendung am Mi. , 27.11.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4