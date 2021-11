Stau in Trier nach Unfall in “Hägin-Kurve“ und Unfall Saarburg “Im Hagen“

Nach einem Unfall auf der B 51 in Trier in Höhe der sogenannten Hägin Kurve staut sich der Verkehr Freitagmittag in diesem Bereich und auch weiträumig auf der Moseluferstraße. Nach Angaben der Polizei ist ein Auto gegen einen Bus gefahren. Zwei Menschen seien dabei leicht verletzt worden. Außerdem sind am Mittag bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Saarburg insgesamt sechs Menschen leicht verletzt worden. Ein Auto war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Kleinwagen kollidiert. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser.