Vier Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Feuer in Bernkastel-Kues

In einem Mehrfamilienhaus in Bernkastel-Kues (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist in der Nacht zum Samstag ein Feuer ausgebrochen. Vier Menschen wurden verletzt.

Der Brand war kurz nach Mitternacht in dem Mehrfamilienhaus in der Altstadt ausgebrochen, warum, ist noch nicht bekannt. Wie die Polizei mitteilte, entstand das Feuer in der Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss und breitete sich von dort im ganzen Apartment aus. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Das Feuer brach in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus. SWR Crash24h 100 Einsatzkräfte vor Ort Bis auf zwei von der Feuerwehr gerettete Bewohner konnten sich die übrigen Betroffenen selbst in Sicherheit bringen. Vier von ihnen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot angerückt. Etwa 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Polizei schätzt den Gebäudeschaden auf wenige 100.000 Euro.