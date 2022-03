Verkehrsverbund Trier will Ticketpreise wegen gestiegener Spritkosten vorerst nicht erhöhen

per Mail teilen

Der Verkehrsverbund Trier - kurz VRT- wird trotz der stark gestiegenen Spritkosten die Ticketpreise für seine zuständigen Bus- und Bahnlinien zunächst nicht erhöhen. Das teilte der Verbund auf Anfrage des SWR mit.

Wenn es wegen steigender Kosten nötig ist, werden die Ticketpreise normalerweise im Januar eines neuen Jahres angepasst, so eine Sprecherin des VRT. Die für den VRT tätigen Verkehrsunternehmen wie die Stadtwerke Trier oder die Moselbahn erhalten in Fällen wie gestiegenen Benzinpreisen eine Ausgleichzahlung. Wann diese erfolgt, sei noch nicht klar. Durch die hohen Spritpreise würden sich aber schon jetzt die Betriebskosten enorm erhöhen, so ein Sprecher der Stadtwerke.