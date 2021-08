per Mail teilen

Eine 18jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall zwischen Gusenburg und Grimburg im Hochwald schwer verletzt worden. Der Unfall passierte nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag. Die Fahrerin verlor demnach auf gerade Strecke die Kontrolle über ihren Wagen. Sie fuhr eine Böschung hinunter und kam zwischen Bäumen zum Stehen. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Trier gebracht. An dem Auto entstand ein Totalschaden.