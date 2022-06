Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

In Trier-Ruwer hat ein Mann am Donnerstagabend unter Drogeneinfluss einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann mit seinem Wagen in Richtung Ortseingang Ruwer. An einer Tankstelle prallte er demnach gegen ein vor ihm fahrendes Auto. Die Fahrerin in dem Auto wurde dadurch leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete laut Polizei zunächst zu Fuß, wenig später sei er wieder zurück zum Unfallort gekommen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein hat und unter Drogeneinfluss stand. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den 31-Jährigen eingeleitet.