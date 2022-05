Bei einem Unfall in der Nähe von Hetzerath in der Eifel sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Autofahrer am Freitag auf einer Kreisstraße von Föhren in Richtung Hetzerath. An einer Kreuzung übersah er eine Autofahrerin, die mit ihrem Wagen Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin sowie der Unfallverursacher wurden in Krankenhäuser gebracht.