In der Region ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Bei Serrig an der Saar geriet Polizeiangaben zufolge am Donnerstagabend ein weißer Pickup auf die Gegenfahrbahn, beschädigte Tür und Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos und fuhr einfach weiter; Zeugen sollen sich melden. In Minderlittgen in der Eifel schleifte am Karfreitagmorgen ein betrunkener Mann mit seinem Auto an einem Fahnenmast, einer Hecke und an der Wand des Gemeindehauses entlang und beschädigte alles.