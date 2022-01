Ansturm der Wintersportfans sorgt für Verkehrschaos am Erbeskopf

Rund um den Erbeskopf im Hunsrück hat es am Sonntag ein hohes Verkehrsaufkommen gegeben. Die Polizei musste die Zufahrtsstraße zum Gipfel zeitweise sperren wegen des Besucheransturms der Wintersportbegeisterten.

Etliche Straßen seien verstopft gewesen. Die Autos stauten sich laut Polizei teilweise zurück bis zur Hunsrückhöhenstraße. Die Parkplätze am Erbeskopf seien komplett dicht gewesen, viele hätten ihre Autos an Wald- und Wanderwegen abgestellt. Es seien auch viele Abschleppunternehmen im Einsatz gewesen, weil sich Autos festgefahren hätten. Die Polizei führte bei den Wintersportlern auch Kontrollen der geltenden Corona-Regeln durch, dabei wurden keine Verstöße festgestellt.

Polizei musste Rettungswege freihalten

Auch wenn die Schneekanonen noch nicht aktiv waren und die meisten Schneelifte still stehen, war der Erbeskopf Anziehungspunkt. Die Anreisewelle zum Schneespaß sorgte für ein Verkehrschaos auf der Landstraße 164 zwischen Thalfang-Bäsch und Allenbach. Tausende Besucher brauchten viel Geduld. Die Parkplätze waren bereits am frühen Vormittag völlig überfüllt und ausgelastet. Folglich suchten die Menschen Parkplätze überall, wo es nur ging. Die Polizei Morbach musste mehrmals über den gesamten Tag eingreifen, um Rettungswege freizuhalten. Über den Verkehrsfunk wurden die Verkehrsteilnehmer aufgerufen, nicht mehr anzureisen und das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Verkehrschaos am Erbeskopf

Viele Besucher aus anderen Bundesländer und dem Ausland

Es waren nicht nur Schneebegeisterte aus der Region in den Hunsrück gekommen, sondern aus ganz Rheinland-Pfalz. Zahlreiche Besucher kamen zudem aus den angrenzenden Saarland und Nordrhein-Westfalen sowie aus Luxemburg und Frankreich. Auf Nachfrage teilte die Verbands-Bürgermeisterin von Thalfang, Vera Höffner, mit, dass es in der kommenden Woche Gespräche mit allen Verantwortlichen im Wintersportgebiet Erbeskopf geben werde, wie man mit dieser Situation umgehen soll. Sie riet den Menschen, überfüllte Plätze zu meiden und auf ruhige Orte auszuweichen.

Schneebruchgefahr in der Region Hochwald

Zudem warnte die Polizei vor der Gefahr von Schneebruch in der Region Hochwald nahe der Grenze zum Saarland. Es drohten, Bäume einzustürzen und schwere Äste abzubrechen. Mehrere Straßen mussten daher für den Verkehr bis mindestens Montagvormittag gesperrt werden.

Wegen der Schneemassen blockieren umgestürzte Bäume die Straßen in der Region Hochwald. SWR Winkler-TV

Aufgrund von massiven Schneebruch und der Gefahr, dass weitere Bäume umstürzen oder schwere Äste abbrechen, mussten einige Straßen für den Verkehr bis mindestens Montagvormittag voll gesperrt werden. Folgende Strecken können nicht genutzt werden:

K76 zwischen Kell am See und Grimburg, K69 zwischen B407 Waldweiler und Weiskirchen, L142 von B407 Hirschfelderhof nach Weiskirchen und L149 zwischen Nonnweiler und Kostenbach.

Auf diesen Strecken könne Lebensgefahr herrschen, wenn Verkehrsteilnehmer die Absperrschilder einfach umführen. Der Landesbetrieb Mobilität kündigte an, die gesperrte Strecken bis Montagvormittag wieder freizuschneiden. In den Wintersportgebieten in der Eifel hat es laut Polizei am Sonntag keine Verkehrsprobleme gegeben.

Verkehrschaos am Samstag nach Schneefällen in Rheinland-Pfalz

Heftiges Schneetreiben hatte bereits in der Nacht zum Samstag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Davon war vor allem der Norden von Rheinland-Pfalz betroffen. Dabei gab es viele Unfälle und Beeinträchtigungen im Zugverkehr. In der Region Bad Ems fiel in einigen Gemeinden zeitweise der Strom aus. Im Hunsrück kippten Bäume unter der Schneelast um.