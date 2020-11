Ein 25-jähriger Mann muss sich am Donnerstag wegen Vergewaltigung vor dem Amtsgericht Idar-Oberstein verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, an Weiberfastnacht 2018 eine betrunkene Frau in seine Wohnung gebracht und dort vergewaltigt zu haben. Der Angeklagte soll bei der Polizei ausgesagt haben, dass es sich um einvernehmlichen Sex gehandelt habe. Zwölf Zeugen sollen in dem Prozess aussagen.