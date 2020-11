per Mail teilen

Die Polizei Zell hat sich in der Nacht mit einem 18 - jährigen Autofahrer eine etwa halbstündige Verfolgungsfahrt geliefert. Zunächst hatte eine Streife in Zell das Auto anhalten wollen, weil das Licht nicht funktionierte. Daraufhin gab der Autofahrer Gas und flüchtete trotz starken Nebels über die Bundesstraße 421 Richtung Hunsrück. Als die Polizei ihn schließlich mit Hilfe von weiteren Beamten in der Nähe von Bell stoppte, stellte sie fest, dass der Autofahrer unter Drogen stand. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen ihn ein und bittet andere Autofahrer, die durch seine Flucht gefährdet wurden, sich zu melden.