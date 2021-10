18-Jähriger nach Verfolgungsjagd mit Polizei bei Trier festgenommen

per Mail teilen

Ein junger Autofahrer hat sich in der Nacht auf Sonntag eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. In einem nicht zugelassenen Wagen wollte er einer Verkehrskontrolle entgehen.

Der 18-jährige Autofahrer und sein 17 Jahre alter Beifahrer sind in der Nacht auf Sonntag in Trier von der Polizei festgenommen worden. Sie waren in einem nicht zugelassenen Auto unterwegs, als die Polizei den Wagen kontrollieren wollte. Der Fahrer wollte der Kontrolle entgehen, beschleunigte und lieferte sich die Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Über rote Ampeln und viel zu schnell

Dabei fuhr er mit mehr als 110 Kilometern pro Stunde in Richtung Trierer Zentrum, überfuhr mehrere rote Ampeln und über die Gegenfahrbahn. Über die Autobahnen 602 und 1 sowie Landstraßen fuhr der 18-Jährige der Polizei davon, touchierte mehrere verfolgende Streifenwagen und wich einer Straßensperre über ein Feld aus.

Die Polizei konnte ihn letztendlich zurück auf der A1 stoppen und ihn nach kurzer Flucht zu Fuß überwältigen und festnehmen. Sein Beifahrer leistete keinen Widerstand bei der Festnahme. Der Fahrer hatte keinen gültigen Führerschein, zudem fanden Polizeibeamte mutmaßliche Betäubungsmittel im Wagen. Gegen beide Männer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.