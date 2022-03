Verfolgungsjagd an der Grenze zum Saarland

Nach einer Verfolgungsjagd an der saarländisch-rheinland-pfälzischen Landesgrenze hat die Polizei am Samstag einen 45-jährigen Autofahrer festgenommen. Er fuhr demnach zunächst in Orscholz ohne Nummernschilder umher und flüchtete dann über Wald- und Feldwege in Richtung Rheinland-Pfalz. In Serrig habe er auf einem Radweg plötzlich gebremst. Zwei Streifenwagen fuhren auf. Dabei seien Beamte leicht verletzt worden. Der Flüchtende habe möglicherweise Drogen konsumiert, so die Polizei. Zudem habe der Fahrer drei Messer und einen Schlagstock dabeigehabt. Hinweise an die Polizei Saarburg.