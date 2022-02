Autofahrer rast mit 120 km/h durch Trier

per Mail teilen

Die Polizei hat am Mittwoch einen Autofahrer gestoppt, der mit 120 km/h durch Trier gerast ist. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann noch deutlich mehr verbrochen hat.

Nach Angaben der Polizei war der Mann kurz nach Mitternacht einer Polizeistreife aufgefallen, weil er aus Richtung Autobahn kommend viel zu schnell in Richtung Konz unterwegs war. Die Polizei habe die Verfolgung aufgenommen, daraufhin sei der Mann geflüchtet und dabei teils auch über rote Ampeln gefahren.

Mit diesem gestohlenen Auto lieferte sich der Verdächtige eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Polizei Trier

Auto gestohlen

An der Trierer Römerbrücke sei es den Polizisten schließlich gelungen, den 23-jährigen Autofahrer zu stoppen und zu kontrollieren. Dabei habe sich herausgestellt, dass das Auto, in dem er unterwegs war, zuvor in Koblenz als gestohlen gemeldet wurde. Der junge Mann habe zudem keinen Führerschein gehabt.

Alkohol und Drogen konsumiert

Nach ersten Tests habe sich außerdem der Verdacht erhärtet, dass der Fahrer unter Drogen und betrunken Auto gefahren sei. Der Mann wurde laut Polizei vorläufig festgenommen. Ein Richter ordnete am Mittwochnachmittag an, dass der Mann in Untersuchungshaft kommt.

Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei wurden während der Verfolgungsfahrt mindestens zwei weitere Autofahrer gefährdet. Die Polizei bittet die Betroffenen sowie weitere Personen, die Angaben zu dem auf dem Foto abgebildeten Auto des 23-Jährigen machen können, sich bei der Polizei Trier unter der Telefonnummer 0651-9779/5210 zu melden.