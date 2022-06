Verfolgungsfahrt in Trier-West: Polizei sucht Fahrer

Ein Autofahrer hat sich in Trier-West eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten den Autofahrer am Dienstagmorgen in der Bonner Straße kontrollieren. Daraufhin sei er mit seinem VW Golf mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stadtmitte geflüchtet, so die Polizei. Der Fahrer habe waghalsige Überholmanöver gemacht, eine Verkehrsinsel überfahren und eine Straßensperre der Polizei umfahren. Die Polizei fand das beschädigte Auto schließlich in der Römerstraße in Trier-West. Von dem Fahrer fehlt jede Spur. Zeugen, die die Verfolgungsfahrt beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden, sollen sich bei der Polizeiinspektion Schweich melden. Telefon: 06502-91570.