In Trier droht der Fahrerin eines E-Scooters ein Strafverfahren, weil sie mit ihrem Elektroroller ohne Versicherungsplakette unterwegs war. Die Frau sei am Dienstagabend in der Trierer Saarstraße von Beamten gestoppt worden, teilte die Polizei mit. Da es sich bei E-Scootern um ein Kraftfahrzeug handelt, müsse der Roller auch pflichtversichert werden. Wer ohne Versicherungsplakette unterwegs ist, mache sich strafbar, so die Polizei.