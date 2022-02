Verdi ruft zu Streiks bei Straßenmeistereien, Uni und Hochschule auf

Die Gewerkschaft Verdi hat für morgen Streiks bei den Straßenmeistereien angekündigt. Auch an der Universität und an der Hochschule in Trier soll nicht gearbeitet werden. Nach Angaben der Gewerkschaft beginnen die Streiks morgen früh um 6 Uhr und dauern 24 Stunden. Grund für die Streiks sind Forderungen nach mehr Gehalt. Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder sollen fünf Prozent mehr verdienen. Im Gesundheitswesen sollen es 300 Euro im Monat mehr werden, für Auszubildende 100 Euro im Monat, so Verdi.