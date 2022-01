Verdi: Papier Mettler bekommt erstmals Betriebsrat

Bei Papier Mettler in Morbach, einem der größten Arbeitgeber der Region, wird es nach Angaben der Gewerkschaft Verdi künftig einen Betriebsrat geben. Bei dem Unternehmen das weltweit nach eigenen Angaben über 3.000 Mitarbeiter beschäftigt, sollen am Freitagnachmittag erste Vorbereitungen dazu getroffen werden. In einer Betriebsversammlung wird laut Verdi ein Wahlvorstand bestimmt, der die Betriebsratswahlen vorbereitet. Bislang habe das Unternehmen keinen Betriebsrat gehabt so Verdi. Papier Mettler ist ein Familienunternehmen, das 1957 gegründet wurde.