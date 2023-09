Mann in Alf niedergestochen: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein junger Mann wurde in Alf an der Mosel niedergestochen. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 26-jährigen Mann aus dem Kreis Cochem-Zell.

Der Beschuldigte sei noch am Freitag festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittle gegen ihn wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung. Der Mann wird verdächtigt, in der Nacht zum Freitag nahe des Schwimmbads in Alf mit einem Messer auf einen 21-Jährigen eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt zu haben.

Haftbefehl erlassen

Danach soll er dessen Mobiltelefon und die Autoschlüssel gestohlen haben. Das Opfer ist laut Staatsanwaltschaft inzwischen außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter befinde sich in Untersuchungshaft. Er habe bisher zu den Vorwürfen geschwiegen. Zum Tatablauf, Motiv und Hintergründen werde noch ermittelt.

Opfer kam ins Krankenhaus

Wie die Polizei mitteilte, war am Freitag gegen 0:45 Uhr der Hinweis über eine schwer verletzte Person in Alf eingegangen. Die Polizei fand das Opfer in der Nähe des alten Schwimmbads in Alf (Kreis Cochem-Zell). Der junge Mann hatte schwere Stichverletzungen. Der Rettungsdienst hatte den 21-jährigen Mann notversorgt und in ein Trierer Krankenhaus gebracht.

Der 21-jährige Mann wurde mitten in der Nacht in der Nähe des ehemaligem Alfer Freibads schwer verletzt. Das Bad liegt am Ortsrand von Alf. Florian Blaes

Bisher sind die Hintergründe der Tat noch vollkommen unklar, teilte ein Polizeisprecher mit. Das Opfer habe sich zu dem Vorfall noch nicht äußern können. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, wenn sie Hinweise zur Tat geben können oder zum genannten Zeitraum Personen im Bereich des alten Schwimmbades gesehen haben, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.