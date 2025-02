Wer schlechte Erfahrungen mit Speed-Dating-Anbietern gemacht hat, kann sich an die Verbraucherzentrale RLP wenden. Der Verein sucht nach einem Vorfall in Trier nach Betroffenen.

Drei Freunde kaufen sich Tickets für ein Speed-Dating, das in einer Gaststätte in Trier stattfinden soll. Und als sie dort hingehen, die böse Überraschung: Keiner der Mitarbeiter weiß etwas davon. Schnell wird klar, ein Speed-Dating wird es hier nicht geben.

Die drei Freunde fühlen sich betrogen und wollen ihr Geld zurück. Der Hamburger Speed-Dating-Anbieter stellt sich quer. Stattdessen gibt es nur einen Gutschein und den Hinweis, dass die Veranstaltung zwei Monate später nachgeholt wird.

Hamburger Anbieter sagt Speed-Datings immer wieder ab

Der Vorfall war im vergangenen Dezember. Nach einer SWR-Recherche wurde inzwischen auch der besagte Nachholtermin abgesagt, der für Anfang Februar angesetzt war. Der Speed-Dating-Anbieter aus Hamburg ist bereits in der Vergangenheit mehrmals negativ aufgefallen.

Das Unternehmen hatte immer wieder Tickets für ein Speed-Dating in einem Trierer Gasthaus verkauft, ohne dieses vorher zu fragen. Die Veranstaltungen haben nach Angaben des Wirts nie stattgefunden. Das Gasthaus hat eigenen Angaben nach dem Anbieter inzwischen schriftlich untersagt, erneut Tickets für das Lokal zu verkaufen.

Verbraucherzentrale RLP startet landesweiten Aufruf

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sucht nach dem Vorfall in Trier landesweit nach Betroffenen, die schlechte Erfahrungen mit Speed-Dating-Anbietern gemacht haben. Wer über seine Erfahrungen berichten will, kann sich laut Verbraucherzentrale per E-Mail an die Organisation wenden.

Verbraucher müssen ständige Absagen nicht hinnehmen.

Betroffene würden dann Unterstützung erhalten. Laut Verbraucherzentrale müssen Verbraucher ständige Absagen eines Anbieters nicht hinnehmen. Sollte ein Datum auf dem Ticket stehen, könnten die Verbraucher ihr Geld zurückverlangen. Selbst, wenn der Speed-Dating-Anbieter nur einen Gutschein ausstellen will.