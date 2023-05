Die Polizei Trier hat nach eigenen Angaben einen 23-jährigen Fahrer ausfindig gemacht, der sein Auto in Trier auf 190 Kilometer pro Stunde beschleunigt haben soll.

Am späten Donnerstagabend beobachtete ein Zeuge laut Polizei in einem Livestream in den sozialen Medien, wie der Fahrer eines Sportwagens sein Fahrzeug extrem beschleunigte. Der Vorfall soll sich zunächst in der Kohlenstraße nahe des Kreisverkehrs zur Robert-Schuman-Allee zugetragen haben.

Beifahrer soll die Fahrt gefilmt haben

Der Fahrer habe sein Auto dann in Fahrtrichtung Tarforst derart beschleunigt, dass der Tacho in Höhe einer Fußgängerbrücke bereits mehr als 190 km/h angezeigt habe - bei erlaubten 50 km/h. Eine Kreuzung wurde den Angaben zufolge anschließend auf der Gegenspur mit 120 km/h befahren. Augenscheinlich habe der Beifahrer die Fahrt gefilmt. Außerdem hätten sich noch weitere Personen im Fahrzeug befunden.

Verfahren wegen unerlaubten Kraftfahrzeugrennens

Nach sofort eingeleiteter Fahndung hätten Polizisten später einen 23-jährigen Autofahrer im Bereich der Saarstraße in Trier kontrolliert. Dabei handele es sich zweifelsfrei um den Beschuldigten des eingeleiteten Strafverfahrens wegen eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens. Zeugen, die während des mutmaßlichen Rennens gefährdet wurden oder weitere Angaben machen können, sollen sich bei der Polizei in Trier melden.