Resolution zum Erhalt des Krankenhauses Ehrang

per Mail teilen

Der Verbandsgemeinderat Schweich hat gestern mehrheitlich eine Resolution zum Erhalt des Krankenhauses in Trier-Ehrang verabschiedet. Er fordert unter anderen den Träger - das Mutterhaus der Borromäerinnen auf – die Funktionsfähigkeit des Krankenhauses schnellstmöglich wiederherzustellen. In seiner Resolution weist der Schweicher Verbandsgemeinderat daraufhin, dass das Krankenhaus unverzichtbar für die Region sei. Sein Einzugsbereich ginge weit über Trier-Ehrang hinaus. Mit der Schließung würden außerdem Angebote der ambulanten Gesundheitsversorgung verloren gehen. Deshalb müsse ein Weg gefunden werden um das Krankenhaus am bisherigen Standort wirtschaftlich weiterzubetreiben. Das Ehranger Krankenhaus wurde bei der Flutkatastrophe Mitte Juli stark beschädigt. Der Träger des Krankenhauses hatte Anfang Dezember angekündigt, das Krankenhaus zu schließen, weil ein Wiederaufbau zu teuer und zu aufwändig sei.