Verbandsgemeinderat entscheidet über Gewerbepark Mehring

per Mail teilen

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil beschäftigt sich heute Abend mit dem geplanten Gewerbepark Mehring. Auf der Mehringer Höhe soll ein 85 Hektar großer Gewerbepark entstehen. Im Zuge des Raumordnungsverfahrens werden jetzt die Nachbargemeinden um Stellungnahme gebeten. Gleichzeitig sollen die Nachbargemeinden entscheiden, ob sie sich diesem Gewerbegebiet anschließen wollen- interkommunal sozusagen. Die Verwaltung empfiehlt dem Rat,, das nicht zu tun. Denn das könnte die eigene gewerbliche Entwicklung ihrer Ansicht nach einschränken. Außerdem sei in Reinsfeld ein "Gewerbe- und Industriepark Hochwald" mit einer Größe von 10 Hektar vorgesehen, für den es bereits einen Bebauungsplan gibt. Nach Ansicht der Verwaltung sei dieser Standort bei Reinsfeld mit einer Verkehrsanbindung an die Autobahn A1, die Hunsrückhöhenstraße und die Landstraße L151 optimal erreichbar. Das sei einem Anschluss an das Gewerbegebiet Mehring vorzuziehen.