Auch in der Verbandsgemeinde Trier-Land öffnet heute ein Corona-Schnelltestzentrum. Nach Angaben der Verbandsgemeinde ist es im Bürgerhaus Butzweiler stationiert und hat Dienstag- und Donnerstagabend sowie Samstagvormittag geöffnet. Bürgerinnen und Bürger, die sich testen lassen wollten, könnten vorher im Internet einen Termin buchen. Seit Montag können sich die Menschen einmal pro Woche kostenlos auf Corona testen lassen. Fast überall in der Region Trier gibt es dafür bereits Schnelltestzentren. Unter anderem in Birkenfeld, Daun, Wittlich und Trier.