Verbandsgemeinde plant zweiten "Mitmach-Tag"

Die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach plant auch in diesem Jahr einen sogenannten Mitmach-Tag. Nach Angaben der Verwaltung können sich an diesem Tag alle Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich in der Verbandsgemeinde engagieren. Dabei gehe es insbesondere um Arbeiten, die an einem Tag zu erledigen seien, beispielsweise Spielgeräte auf einem Spielplatz aufbauen, Hochbeete pflegen oder Gebäude streichen. Der Tag soll im Herbst stattfinden. Nach Angaben der Verwaltung haben sich beim ersten "Mitmach-Tag" im vergangenen Jahr mehr als 400 Menschen beteiligt. Mit dem "Mitmach-Tag" soll ehrenamtliches Engagement gefördert werden.