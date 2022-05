In der Verbandsgemeinde Prüm sollen Rückhaltebecken für Hochwasser entstehen. Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag mehrheitlich beschlossen, ein Fachbüro für die Bedarfsplanung zu beauftragen. Eine Möglichkeit ist demnach, bereits vorhandene Dämme oder aufgeschüttete Erde in der Nähe von Flüssen und Bächen zu nutzen. Erste Rückhaltebecken könnten am Alfbach in Pronsfeld und am Tettenbach in Prüm entstehen. Sobald die Bedarfsplanung vorliegt, kann die zuständige Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord den Angaben zufolge prüfen, ob die Projekte finanziell gefördert werden können.