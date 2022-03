Neuer Rettungsdienst-Standort

Die Verbandsgemeinde Gerolstein bekommt zum 1. Juli dieses Jahres eine neue Außenstelle für den DRK-Rettungsdienst in Walsdorf. Wie die Verbandsgemeinde und der Kreis Vulkaneifel mitteilten, soll der Standort so viel Personal haben, dass ein Rettungsfahrzeug von dort aus 24 Stunden täglich einsetzbar ist. Der neue Standort wird nun ein Jahr getestet. Die Beteiligten des Kreises, der Verbandsgemeinde und des Deutschen Roten Kreuzes hoffen, dass damit Orte im gesamten Kreis bei Notfällen schneller erreicht werden. So sollen auch zeitliche Fristen besser eingehalten werden. Das jetzt genutzte Fahrzeug war zuvor als Krankentransporter in Gerolstein stationiert, aber nicht rund um die Uhr einsatzbereit. Im Februar 2021 hatten die Bürgermeister der Verbandsgemeinde gefordert, diesen Krankenwagen 24 Stunden einsatzbereit zu halten. So sollte der vorhandene Rettungswagen nicht mit Krankentransporten belastet und damit von Rettungseinsätzen abgehalten werden.