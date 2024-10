3. Oktober - Das können Sie in der Region Trier unternehmen

Ob Wanderung, Ausflug in die Traben-Trarbacher Weinkeller oder ein Weinfest. Am 3. Oktober gibt es in der Region Trier viel zu erleben. Wir haben ein paar Veranstaltungstipps.

Reise durch die Traben-Trarbacher Unterwelt

Gospelkonzert in Trier

Genusswanderung in Nohen

Weinfest in Erden

Weinbergswanderung

Die Stadt Traben-Trarbach lädt am Feiertag in die "Traben-Trarbacher Unterwelt" ein. Dazu werden von 11:00 bis 17:00 Uhr die Türen einiger Weinkeller und Weingüter geöffnet.

Dort erfahren die Besucherinnen und Besucher unter anderem Wissenswertes über die historische Kellerarbeit, den Weinhandel und die Weinherstellung. Für Fragen und Informationen stehen Gästeführer bereit. Außerdem gibt es Snacks, Kellerbier, Wein und Winzersekt.

In Traben-Trarbach können Besucherinnen und Besucher die Weinkeller erkunden. Touristinformation Traben-Trarbach

Die kleinen Besucher erwartet im Blauen Gewölbe ein Figurentheater. Um 14:00 Uhr und 16:00 Uhr können Kinder ab vier Jahren mit dem Stück "Utz der Unglücksritter" eine Reise ins Mittelalter unternehmen und die Hauptfigur auf der Suche nach dem großen Glück begleiten. Mit dabei: Raubritter, gefräßige Drachen, Pferd Roswitha sowie Musik und viel Geschepper. Karten können im Vorverkauf oder an der Abendkasse gekauft werden.

Musikalisch wird es dagegen im Brunnenhof in Trier. Im Rahmen der "Brunnenhofkonzerte" präsentiert sich der "Living Gospel Choir" auf der Bühne. Rund zwei Stunden lang gibt es dabei lebhafte Gospelsongs, die zum Mitklatschen und Tanzen einladen. Los geht's um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wandern und Genießen kann man am Tag der Deutschen Einheit auf der Nohener Naheschleife. Der Wander- und Verschönerungsverein lädt zur Genusswanderung ein. Auf der rund zwölf Kilometer langen Strecke, die unter anderem durch Mischwälder und über offene Wiesenlandschaften führt, gibt es nicht nur tolle Aussichten, sondern am 3. Oktober auch jede Menge Leckereien.

Die Naheschleife in Nohen ist rund zwölf Kilometer lang. Sebastian Caspary

Verschiedene über die Wanderweg verteilte Genussstationen bieten ein Frühstücksangebot, Liköre, Schmalzbrote, Käsehappen oder Hirsch- und Wildschweinknacker. Die Wanderung startet mit einem Bergaufschnaps am Eingangsportal der Naheschleife und endet mit herzhaft Gegrilltem, vegetarischen Speisen und Kaffee und Kuchen am Picknickplatz. Der Erlös der Veranstaltung soll genutzt werden, um die Nohener Naheschleife zu pflegen und zu erhalten. Los geht's um 10:00 Uhr.

In der Moselgemeinde Erden wird ab dem 3. Oktober gefeiert. Bis Sonntag steht dort alles im Zeichen des Winzer-, Wein- und Straßenfestes. In den Gassen des Ortes gibt es dabei neben Moselwein auch moseltypische Gerichte und ein buntes Programm mit Livemusik. Ab 12:00 Uhr öffnet die Weinstraße, ab 18:00 Uhr wird das Fest offiziell mit den Weinhoheiten aus Erden und der Musikgruppe "De Blocknoten" eröffnet. Alle Informationen zum Programm gibt es auf der Internetseite der Gemeinde Erden.

In der Moselgemeinde Erden wird ab Donnerstag ordentlich gefeiert. Fa. ASIT - Consulting GmbH Erden

"Gieh roff off dat Häisje" heißt es am 3. Oktober in Zell. Dabei können Wanderer auf dem Weg zum Collisturm verschiedene Wanderwege begehen und dort die Zeller Weinberge kennenlernen und schöne Ausblicke auf das Moseltal und das Zellerland genießen. Währenddessen treffen Sie überall auf auf Stände, an denen ausgesuchte Weine der "Zeller Schwarze Katz" und verschiedene Leckereien serviert werden.

Wandern Sie beispielsweise auf dem rund acht Kilometer langen Collis-Rundweg durch den Wald zum Collisturm oder auf dem drei Kilometer langen Themenweg "Zeller Schwarze Katz", bei dem sich die Besucher an 25 Stationen rund um den Weinbau, die Geschichte der Stadt Zell und natürlich das Geheimnis der Schwarzen Katz informieren können. Mutige können auch auf dem Collis-Steinpfad über Trittbügel und Leitern hoch hinauf zum Collis-Turm klettern.

"Gieh roff off dat Haisje" heißt es am 3. Oktober in Zell. Auf der Wanderung warten nicht nur Leckereien sondern auch tolle Ausblicke. Marion Wehle

Wanderstart und Ende sind am Zeller-Schwarze-Katz-Brunnen auf dem Marktplatz. Los geht es um 11:00 Uhr. Die Touristinformation bittet Besucher auf den Parkplätzen am Moselufer und nicht an den Weinbergswegen zu parken.