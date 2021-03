Seit Monaten schon gibt es wegen der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen mehr - Messen oder auch Konzerte. Für Menschen wie Sascha Kaudy, die in dieser Branche arbeiten, ist das eine schwierige Zeit. Er hat nach anderen Wegen gesucht.

Sascha Kaudy aus Serrig an der Saar ist von Beruf Elektrotechniker. Vor elf Jahren begann er - nebenberuflich - mit Veranstaltungstechnik. Zunächst an den Wochenenden. Dann lief es immer besser, sagt er, sodass er sich 2016 mit Veranstaltungstechnik selbständig machte. Um die 100 Veranstaltungen hatte er im Schnitt pro Jahr. Alles rund um Ton, moderne Lichttechnik und Bühnenbau.

Doch dann kam Corona

Mit dem Beginn der Coronakrise im März vergangenes Jahr wurden viele Veranstaltungen abgesagt. Sascha Kaudy sagte sich: "Man musste ja mal die Fühler ausstrecken. Neue Wege mitgehen. Weil zu Hause sitzen bringt ja nichts."

Lichtsimulation in der ehemaligen Glockengießerei Mabilon in Saarburg

So hat sich Sascha Kaudy auf ein ausgeschriebenes Projekt in der ehemaligen Glockengießerei Mabilon in Saarburg beworben - und den Auftrag erhalten. Es geht um eine Lichtsimulation, mit der ein Teil des Glockengusses dargestellt wird. Und zwar wie heiße Bronze aus dem Ofen hinausfließt, um dann später in die eingegrabenen Glocken eingelassen zu werden.

Außerdem konzipiert Kaudy für Kirchen neue Lichtplanungen. Auch Privatkunden fragen bei ihm an, weil sie neue Lichtkonzepte für ihre Gärten wollen. Und ein Sternekoch aus der Region Trier zählt zu Sascha Kaudys Kunden. Der Auftrag: Eine neue Beleuchtung rund um den See.

Für den Veranstaltungstechniker ist es also trotz des Lockdowns wieder ganz gut angelaufen. Es ist kein Vergleich zu früher, sagt er - aber das wäre ja auch nicht normal.