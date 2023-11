Hier wird in der Region Trier am 11.11. Karneval gefeiert

Die Narren starten auch in der Region Trier am 11.11. in die neue Session. Wo und wie gefeiert wird, lesen Sie hier.

Kostüme, Prinzenpaare, Musik und Unterhaltung - das verspricht die Karnevalszeit. Und die beginnt traditionsgemäß am 11. November. Viele Vereine in der Region freuen sich auf einen tollen Sessionsstart.

Trier und Kreis Trier-Saarburg

Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) feiert den 11.11. ab 11:11 Uhr traditionell auf dem Kornmarkt in Trier. Das Motto in diesem Jahr lautet "Gäggisch wie nie - unnerm Säulenmarie". Auf dem Kornmarkt sind zwei Bühnen geplant.

Neben der "Wuppduserweckung" werden auch die närrischen Gesetze vorgelesen. In diesem Jahr findet erstmals am 11.11. die Inthronisation eines Prinzen statt. Prinz Thomas III. vom Heuschreck wird die Regentschaft übernehmen. Zuvor wird aber das alte Prinzenpaar, Prinz Michael II. und Prinzessin Bianca I. exthronisiert. Für Stimmung sorgen unter anderem die Leiendecker Bloas und Franco Piccolini.

Der Karnevalverein Kordel wird in diesem Jahr 4x11 Jahre alt und möchte das mit allen Närrinnen und Narren feiern. Los geht es am 11.11. um 19:44 Uhr im Bürgerhaus in Kordel.

Der CC Rot Weiß Tawern feiert die Sessionseröffnung am 17.11. ab 19 Uhr im Pavillon der ehemaligen Volksbank. Für Musik sind DJ Präsi und der Musikverein Tawern zuständig.

In Schweich sorgt der Schweicher Karnevalverein für einen schwungvollen Start in die neue Session. Am 11.11. wird ab 19:11 Uhr im Bürgerzentrum Schweich gefeiert. Dann wird auch das Geheimnis um das neue Prinzenpaar gelüftet. Höhepunkt ist dessen Inthronisation. Außerdem gibt's viel Tanz und Unterhaltung.

Der Isseler Cultur Verein läutet die neue Session am 18.11., ab 19 Uhr in der vereinseigenen Halle in Issel ein. Auf dem Programm steht unter anderem die Prinzenproklamation, sowie die Ernennung des Kulturträgers 2024.

In Klüsserath veranstaltet der örtliche Karnevalverein unter dem Motto "De Kleester Hoohnen krehen näs" eine Sessionseröffnungsparty. Am 11.11. wird in der kleinen Turnhalle in Klüsserath ab 18:11 Uhr gefeiert.

Der Karnevalverein Reinsfeld feiert am 18.11., ab 20:11 Uhr, in der Kulturhalle Reinsfeld. Höhepunkt ist die Proklamation der Tollitäten. Danach gibt es Live-Musik mit Jürgen Müller.

Der KV Traben-Trarbach startet die neue Session am 11.11., ab 15:11 Uhr im Weingut C.A. Haussmann. Unter anderem steht die Proklamation des neuen Prinzenpaares auf dem Programm. Anschließend wird bei einer Party gefeiert.

Die Hetzerather Carnevalsgesellschaft feiert in diesem Jahr unter dem Motto "Die HCG ist außer Rand und Band, mit Prinzenpaar ins Abenteuerland" in die neue Session. Los geht's am 11.11. um 18:11 Uhr im Gasthaus Reh-Braun in Hetzerath.

Am 11.11. um 11:11 Uhr auf dem Karlsbader Platz in Bernkastel lädt der Karnevalverein Huckebein 1879 Bernkastel-Kues zur Sessionseröffnung und der Proklamation des Prinzenpaares ein.

In Kyllburg kommt am 11.11. die "Foasicht" ganz traditionell in Gestalt des "Hoahnen", zusammen mit dem Freiherrn von Schawen und dessen Gefolge, am Kyllufer an. Gemeinsam mit den Närrinnen und Narren feiert die Kyllburger Karnevals Gesellschaft 1957 e.V. dann auf der Kyllbrücke die feierliche Taufe des "Hoahnen", einem Strohhahn.

Der Bitburger Karnevalsverein Freunde der Bütt e.V. feiert am 18.11. ab 19:11 Uhr in der Tanzschule Dance Emotion in Bitburg die Prinzenproklamation.

Die Prümer Karnevalsgesellschaft 1881 e.V. lädt am 25.11. ab 19:11 Uhr zur Prinzenproklamation in die Karolingerhalle in Prüm ein.

In Bollendorf wird die Sessionseröffnung mit der französischen Gemeinde Ascain gefeiert. Angestoßen wird auf die langjährige Freundschaft, die "Jumelage". Los geht es am 10.11.23 um 19 Uhr auf dem Camping Altschmiede in Bollendorf.

Der KVK Kelberg startet gemeinsam mit allen aktiven und inaktiven Mitgliedern am 18.11. ab 14:11 Uhr im Feuerwehrhaus Kelberg in die neue Session. Ab 16:11 Uhr freut sich dann der Verein darauf, gemeinsam mit allen Närrinnen und Narren die Karnevalszeit einzuläuten. Für Unterhaltung sorgen Druckluft, der Eifel-DJ und Altreucher.

Der Hillesheimer Karnevalverein 1951 e.V. feiert am 11.11.2023 um 19:11 Uhr in der Markthalle Hillesheim die Prinzessinnen Proklamation und die Proklamation des Kinderprinzenpaares. Danach wird ab 22:11 Uhr auf der Karneval-Opening-Party gefeiert. DJ D (Daniel Daus) wird für Stimmung sorgen.

Die Dauner Narrenzunft startet am 18.11. um 19:11 Uhr im Kinopalast Vulkaneifel in die fünfte Jahreszeit. Unter dem Motto "Losgelöst von Raum und Zeit, macht sich Daun für das All bereit." wird bei Kölscher Livemusik mit "Der Engeln" gefeiert. Einlass ab 18:30 Uhr.

In Gerolstein stellen die Gerolsteiner Burgnarren am 11.11. um 11:11 Uhr im Rondell Gerolstein das neue Dreigestirn vor. Musik gibt's von den "Dom Piraten" und Firlefanz.

Kreis Birkenfeld und Kreis Cochem-Zell

Die KKG Zell lädt am 11.11. zur Sessionsauftaktparty in der "Zeller Schwarze Katz Halle" ein. Los geht es um 19 Uhr. Geboten wird ein buntes Rahmenprogramm, Show- und Gardetänze, Gastvereine und die Proklamation des neuen Prinzenpaares. Ab 21:30 Uhr spielen "Die Karos".