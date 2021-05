per Mail teilen

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Trier-Süd Außenspiegel an mehreren Autos mutwillig zerstört. Wie die Polizei mitteilte, wurden außerdem mehrere Müllcontainer umgeworfen, sowie ein Altkleidercontainer auf die Straße gekippt. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Trier melden.