An der Integrierten Gesamtschule Morbach haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch großen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, traten die Täter die Tür zu einem Geräteraum auf und drehten dort die Wasserhähne auf, so dass sich eine größere Menge Wasser ansammelte. Die Polizei sucht Zeugen.