Unbekannte haben die Weihnachtskrippe unterhalb der Laurentiuskirche in Saarburg verwüstet. Laut Polizei wurde eine der fast lebensgroßen Figuren umgestoßen und beschädigt, die Figur des Jesuskindes wurde gestohlen, eine weitere Figur an anderer Stelle abgelegt. Es gibt laut Polizei Hinweise, dass eine Gruppe Kinder und Jugendlicher aus dem Raum Saarburg mit der Tat zu tun haben könnte. Die Ermittlungen dauern an.