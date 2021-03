per Mail teilen

Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Fälle von Sachbeschädigungen an Dauner Schulen. Zuletzt sei auf dem Gelände der „Drei Maare Realschule“ am Wochenende Schaden angerichtet worden. Ein Außenwasserhahn an der Fassade sei abgetreten worden, außerdem seien zerbrochene Flaschen und Müll auf dem Schulgelände gefunden worden. Die Polizei kontrolliere außerhalb der Unterrichtszeiten regelmäßig die Gelände der Schulen und die Unterführung zum Zentralen Busbahnhof. Es gehe dabei auch um die Einhaltung der Coronaregeln und das Vermeiden größerer Menschenansammlungen.