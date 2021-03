Die Polizei sucht Zeugen eines Falls von Vandalismus auf einer Baustelle in Trier-Feyen. Auf der Baustelle „Castelnau Mattheis“ in der Albert Camus Allee wurden demnach am Sonntag zwischen 17 und 18 Uhr 30 Baumaschinen und LKW beschädigt. Bei 11 Fahrzeugen wurden Scheiben eingeschlagen. Der Schaden wird auf 50 000 Euro geschätzt. Auf der Videoaufzeichnung einer in der Nähe der Baustelle hängenden Wildkamera sieht man drei Tatverdächtige. Die Polizei sucht Zeugen.