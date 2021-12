Wiederholt Vandalismus an Döner-Laden

In der vergangenen Woche kam es zu mehreren Vandalismus-Vorfällen an einem Döner-Imbiss in Daleiden im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte ein Unbekannter vergangene Woche zunächst ein Fenster des Imbiss mit einer Glasflasche. Zwei Tage später wurde ein Auto, das vor dem Imbiss parkte, mit einem Pflasterstein beschädigt. Am Montag Abend sei ein Fenster des Döner-Imbiss mit einem Pflasterstein eingeworfen worden. Zeugen hätten in diesem Zusammenhang einen schlanken, großen Mann beobachtet, der vom Tatort weglief. Die Polizei Prüm sucht Zeugen.