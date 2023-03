Die Polizei ermittelt wegen Vandalismus an Autos in Trier und Birkenfeld an Autos. Unbekannte haben mehrere Fahrzeuge demoliert.

Auf Parkplätzen rund um die Universität Trier habe die Polizei inzwischen elf beschädigte Autos entdeckt. Unbekannte Täter hätten vermutlich in der vergangenen Nacht Scheiben eingeworfen. An manchen Wagen seien auch Spiegel oder Scheibenwischer abgerissen worden. In einem Fall hätten die Täter auch ein Auto auf die Seite gelegt. Der Schaden betrage mehrere Tausend Euro.

Unbekannte haben an einem blauen Wagen in Birkenfeld die Reifen zerstochen. Polizei Birkenfeld

Reifen an Auto zerstochen, Motorhaube zerkratzt

In Birkenfeld wurde am Wochenende an einem blauen Wagen die Vorderreifen und ein Hinterreifen eines blauen Mercedes zerstochen. Zudem wurde der Vorname "Lara" in den Lack der Motorhaube geritzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.