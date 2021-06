per Mail teilen

Im vergangenen Jahr sollte die US-Airbase Spangdahlem in der Eifel noch stark verkleinert werden. Jetzt die Kehrtwende. Nach Angaben des Weißen Haus sollen rund 80 Millionen Dollar in eine Grundschule für Kinder von Militärangehörigen investiert werden.

Die Schule, in der nach Angaben des Weißen Hauses etwa 600 Kinder unterrichtet werden, sollte schon zu Zeiten der Vorgängerregierung ersetzt werden. Noch vor wenigen Monaten hatte die US-Regierung unter Ex-Präsident Trump allerdings geplant, eine Kampfstaffel vom US-Militärstandort in Spangdahlem abzuziehen und nach Italien zu verlagern.

Die Truppenabzugspläne von Donald Trump sorgten in der Eifel für große Unruhe und Ärger. Die US-Airbase in Spangdahlem gehört zu den wichtigsten Arbeitgebern in der strukturschwachen Eifel.

Amerikaner sind wichtig für die Eifel

Zum 52. Jagdgeschwader in Spangdahlem gehören nach Angaben der Airbase mitsamt Angehörigen rund 10.000 Amerikaner. Ein Teil davon wohnt auf der Base, die übrigen in rund 200 Gemeinden in der Region. Der Flugplatz ist Arbeitgeber für etwa 700 deutsche Beschäftigte.

Die nun von der US-Regierung unter Joe Biden vorgesehenen Investitionen in Spangdahlem und an anderen Standorten sollen mit Geld finanziert werden, das die Trump-Regierung für den Grenzmauer-Bau zu Mexiko vorgesehen hatte. Das teilte das Weiße Haus in Washington mit.

Ein Schild weist auf das Militärgelände der Amerikaner bei Spangdahlem hin. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Harald Tittel

Auch in andere US-Standorte wird investiert

2,2 Milliarden US-Dollar hatte der frühere US-Präsident Donald Trump noch für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko eingeplant.

Die Regierung von Nachfolger Joe Biden hat das Projekt gestoppt und will mit dem Geld nun Dutzende Bauvorhaben des US-Militärs in den USA und weltweit bezahlen. Darunter auch die Grundschule in Spangdahlem.

Für solche Zwecke sei das Geld, das Trump aus dem Verteidigungshaushalt für die Grenzwälle umwidmen ließ, ursprünglich auch ohnehin vorgesehen gewesen. Biden hatte im Januar als eine seiner ersten Amtshandlungen die Finanzierung für Trumps Vorhaben ausgesetzt.