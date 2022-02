per Mail teilen

Zwölf Tarnkappen-Flugzeuge der US-Luftwaffe sind vor knapp einer Woche vom US-Bundesstaat Utah nach Spangdahlem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) verlegt worden. Vor der Kulisse des kleinen Dorfes sieht man die modernen Kampfjets derzeit starten und landen.

Mit den Mehrzweck-Kampfflugzeugen vom Typ F-35 sind nach amerikanischen Militärangaben auch 350 zusätzliche Soldaten und Mitarbeiter nach Spangdahlem gekommen. Von einer Anhöhe aus kann man die hochmodernen F-35 derzeit starten und landen sehen.

Ukraine-Konflikt nicht ausdrücklich genannt

Als Grund für die Verlagerung vom US-Bundesstaat Utah in die Eifel wurde nicht ausdrücklich der Ukraine-Konflikt genannt. Allerdings hieß es, man wolle die Einsatzbereitschaft erhöhen und die kollektive Verteidigungsfähigkeit der Nato verbessern.

USA verlegen acht F-35-Kampfjets nach Osteuropa

Am Dienstagabend teilte die US-Regierung mit, dass aus Deutschland bis zu acht F-35-Kampfjets "an mehrere Einsatzorte entlang der Nato-Ostflanke" sowie ein Kampfhubschrauberbataillon mit 20 AH-64-Kampfhubschraubern ins Baltikum geschickt werden. Von wo in Deutschland die Kräfte abgezogen werden, wurde nicht mitgeteilt.

Die US-Airbase Spangdahlem Auf der US-Airbase Spangdahlem in der Eifel ist das 52. Jagdgeschwader stationiert: Es umfasst eine F16 Kampfjet-Staffel mit rund 20 Flugzeugen. Zur US-Base gehören rund 4.000 US-Soldaten. Einschließlich der Angehörigen leben und arbeiten etwa 10.000 Menschen auf dem Stützpunkt. Die US-Luftwaffe ist seit Mitte der 1950er Jahre in Spangdahlem präsent.

Flugzeuge auch nach Ramstein verlegt

Zuvor hatte die US-Luftwaffe auch mehrere Tankflugzeuge auf ihren Stützpunkt Ramstein verlegt. Nach Angaben des US-Hauptquartiers in Europa wurden sie von Großbritannien zur Air-Base in der Pfalz gebracht, um von hier jederzeit zu möglichen Nato-Einsätzen starten zu können.