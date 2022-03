per Mail teilen

Die USA hat vier Luftbetankungsflieger in die Eifel auf die Air Base Spangdahlem verlegt. Die so genannten Stratotanker können Kampfjets im Flug mit Treibstoff versorgen.

Die Flieger vom Typ KC-135 sind bereits Mitte der Woche in der Eifel eingetroffen. Zusammen mit ihnen kamen auch 150 weitere Soldaten nach Spangdahlem. Heimatstandort der Betankungsflieger ist die Fairchild Air Force Base im US-Bundesstaat Washington.

Ein F-35-Tarnkappenbomber der US-Luftwaffe wird während des Einsatzes in der Luft aufgetankt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/U.S. Air Force/AP | Senior Airman Keifer Bowes

Reaktion auf Russlands Ukraine-Krieg

In einer Pressemitteilung des US-Militärs heißt es, die Betankungsflieger seien in Absprache mit Deutschland in Spangdahlem stationiert worden.

"Damit reagieren wir auf die aktuelle Sicherheitslage, die durch Russlands Einmarsch in die Ukraine entstanden ist. Und so stärken wir natürlich auch die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten des NATO-Bündnisses."

Bereits im Februar sind 12 Tarnkappenbomber der US-Armee nach Spangdahlem verlegt worden. Als Grund für die Verlagerung vom US-Bundesstadt Utah in die Eifel wurde damals zwar nicht ausdrücklich der Russland-Ukraine-Konflikt genannt. Allerdings hieß es, man wolle die Einsatzbereitschaft erhöhen und die kollektive Verteidigungsfähigkeit der Nato verbessern

Flugzeuge auch nach Ramstein verlegt

Auch auf den US-Luftwaffen Stützpunkt in Ramstein sind im Februar bereits mehrere Tankflugzeuge verlegt worden. Nach Angaben des US-Hauptquartiers in Europa wurden sie von Großbritannien zur Air Base in der Pfalz gebracht, um von hier jederzeit zu möglichen NATO-Einsätzen starten zu können.