Erstmals in der Amtszeit von Donald Trump hat der US-Kongress ein Veto des Präsidenten gekippt. Mit Folgen für die US-Truppen in Rheinland-Pfalz.

Nach dem Repräsentantenhaus überstimmte am Freitag auch der Senat Trumps Veto gegen das Gesetzespaket zum US-Verteidigungshaushalt mit der dafür nötigen Zweidrittelmehrheit. Es kann nun trotz fehlender Unterschrift Trumps in Kraft treten.

US-Verteidigungsminister muss Abzug genau begründen

Demokraten und Republikaner haben darin diesmal festgeschrieben, dass der von Trump geplante massive Teilabzug von US-Soldaten aus Deutschland vorerst blockiert wird. In dem Gesetzestext heißt es, der US-Verteidigungsminister müsse in einem Bericht an den Kongress darlegen, ob ein solcher Abzug im nationalen Interesse der USA wäre. Frühestens 120 Tage danach dürfe die Zahl der in der Bundesrepublik stationierten US-Soldaten die Grenze von 34.500 unterschreiten.

Eifelort Spangdahlem fürchtet Abzug

In Rheinland-Pfalz war von den Abzugsplänen der Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in der Eifel betroffen. Ein Geschwader mit etwa zwanzig F16-Kampfjets sollte samt Besatzung, Mechanikern und Unterstützungskräften nach Italien verlegt werden.

Die Region befürchtete drastische Folgen für die lokale Wirtschaft und den Verlust von Arbeitsplätzen. Insgesamt sollten ein Drittel der in Deutschland stationierten US-Soldaten abgezogen oder in andere Nato-Länder verlegt werden. Auch in Baden-Württemberg wären viele US-Truppen abgezogen worden.

US Airbase Spangdahlem Zum 52. Jagdgeschwader in Spangdahlem gehören nach Angaben des Flugplatzes mitsamt Angehörigen rund 10.000 Amerikaner. Ein Teil davon wohnt auf der Base, die übrigen in rund 200 Gemeinden der Großregion. Der Flugplatz ist Arbeitgeber für etwa 700 deutsche Beschäftigte.

Mit der Wahl des künftigen US-Präsidenten Joe Biden verbinden die Menschen in der Region die Hoffnung, dass der Abzug ganz abgesagt wird. Vor seiner Wahl kritisierte er entsprechende Pläne von Trump.

Empfindliche Niederlage für US-Präsident

Dass der von ihm angeordnete Abzug von Soldaten aus Afghanistan, Südkorea und Deutschland nun per Gesetz begrenzt werden soll, hält Trump für verfassungswidrig. Der Präsident sei laut Verfassung Oberbefehlshaber der Streitkräfte, erklärte er. Die Entscheidung, wie viele Soldaten wo zum Einsatz kommen sollten, liege daher bei ihm.

Sein vom Kongress aufgehobenes Veto ist eine schwere Niederlage kurz vor dem Ende seiner ersten und einzigen Amtszeit am 20. Januar. Sowohl im Repräsentatenhaus als auch im Senat stellten sich Dutzende Republikaner gegen ihren Präsidenten. Bereits bei der ursprünglichen Verabschiedung des Pakets hatte es in beiden Kongresskammern sehr große Mehrheiten für die Gesetzespläne gegeben.