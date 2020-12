Der Verbleib einer F16-Fliegerstaffel auf der Airbase in Spangdahlem wird wahrscheinlicher. Der amerikanische Kongress will den Truppenabzug aus Deutschland zunächst blockieren.

Das geht aus dem Entwurf für das Gesetzespaket zum US-Verteidigungshaushalt hervor, auf den sich Demokraten und Republikaner in beiden Kammern des Kongresses am Donnerstag (Ortszeit) einigten.

Dort heißt es, der US-Verteidigungsminister müsse in einem Bericht an den Kongress darlegen, ob ein solcher Abzug im nationalen Interesse der USA wäre. Frühestens 120 Tage danach dürfe die Zahl der in der Bundesrepublik stationierten US-Soldaten die Grenze von 34.500 unterschreiten.

Trump plant einen Abzug von etwa 12.000 Soldaten aus Deutschland, darunter eine F16-Fliegerstaffel aus Spangdahlem in der Eifel. Er begründet dies mit zu niedrigen Verteidigungsausgaben Deutschlands.

Positive Signale für Spangdahlem häufen sich

Die Kongress-Pläne dürften in der Eifel für Erleichterung sorgen - wie schon zuvor die Ankündigung des frisch gewählten Präsidenten Joe Biden, Tony Blinken zum Außenminister zu ernennen. Blinken hatte sich wiederholt gegen die Pläne gewandt, eine F16-Fliegerstaffel aus Spangdahlem abzuziehen.

Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte sich erfreut über die Personalentscheidung Bidens gezeigt. "Antony Blinken, als künftiger Außenminister, hat in der Vergangenheit die herausragende Bedeutung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses ebenso betont, wie seine Ablehnung gegenüber der Entscheidung der Trump-Administration, Truppen aus Deutschland abzuziehen."

Zum 52. Jagdgeschwader in Spangdahlem gehören nach Angaben der Airbase mitsamt Angehörigen rund 10.000 Amerikaner. Ein Teil davon wohne auf der Base, die übrigen in rund 200 Gemeinden in der Region. Der Flugplatz ist Arbeitgeber für etwa 700 deutsche Beschäftigte.

Deutschland bleibt weiterhin starker Nato-Partner

Sollten die beiden Kammern im Kongress das Gesetz verabschieden, muss Trump es noch unterzeichnen, damit es in Kraft tritt. Zu dem geplanten Abzug aus Deutschland heißt es nun in dem Entwurf, der Kongress schätze Deutschland weiterhin als starken Nato-Partner.

Die Anwesenheit der "ungefähr 34.500 Angehörigen der in Deutschland stationierten US-Streitkräfte" diene als wichtige Abschreckung gegen Expansionsbestrebungen Russlands in Europa. Die US-Truppen in Deutschland seien zudem von zentraler Bedeutung für die Unterstützung der US-Einsätze im Nahen Osten, in Afrika und in Afghanistan.