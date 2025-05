per Mail teilen

Die Urteile im Prozess um die Trierer Disco-Randale sind nach Informationen des SWR rechtskräftig. Bei der Randale waren fünf Polizisten verletzt worden.

16 Monate nach dem Prozess vor dem Landgericht Trier hat der Bundesgerichtshof die von sechs Angeklagten eingelegten Revisionen alle als unbegründet verworfen. Zunächst hatte der "Trierische Volksfreund" darüber berichtet.

Fünf Polizisten waren verletzt worden

Bei der Randale in der Nacht nach Weiberfastnacht 2023 waren fünf Polizisten verletzt worden. Aus einer Gruppe von etwa 30 Personen waren damals Flaschen, ein Einkaufswagen, eine Eisenstange und andere Gegenstände in Richtung der Beamten geworfen worden. Erst als ein Polizist zwei Warnschüsse in die Luft abgab, endeten die Ausschreitungen vor der Trierer Diskothek.

Haftstrafen, Geldstrafen und Sozialstunden

Das Landgericht Trier hatte einen Erwachsenen und einen Jugendlichen zu Gefängnisstrafen wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. Die weiteren neun Angeklagten wurden zu Sozialstunden und Geldstrafen wegen versuchter Körperverletzung verurteilt. Bei einigen Jugendlichen kam Landfriedensbruch dazu.

Gegen die Urteile hatten sechs Angeklagte Revision eingelegt, darunter die beiden Hauptangeklagten.