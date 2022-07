Urteil wegen Volksverhetzung nach Corona-Protest

per Mail teilen

Das Amtsgericht Trier hat einen Mann wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Mann aus Thalfang im Hunsrück war angeklagt worden, weil er bei einer Corona-Demo im Januar in Trier einen Davidstern mit der Aufschrift „Ungeimpft“ getragen hatte. Das Symbol ist in der Querdenker-Szene verbreitet. Das Gericht wertete das als volksverhetzend, weil der so abgeänderte Davidstern den Holocaust verharmlost, indem er die Corona-Schutzmaßnahmen mit dem Leid der Juden im Nationalsozialismus gleichsetzt. Die Strafe liegt bei 400 Euro; mit bestraft wurde auch der unerlaubte Besitz von Betäubungsmitteln. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.